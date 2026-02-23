Sale la febbre biancoscudata per Nissa – Nuova Igea Virtus. Antonio Emma: “Noi in crescita, questa partita arriva al momento giusto”

Domenica prossima al “Tomaselli” c’è aria di big match. Il campo metterà di fronte Nissa, al momento 3^ in classifica, e Nuova Igea Virtus, capolista del girone I di serie D e gran rivelazione del campionato. Un confronto che i biancoscudati vogliono vincere. Proprio nelle ultime ore è iniziato il tam tam in vista della supersfida di domenica. Per tutti l’imperativo è uno solo: andare in massa al “Tomaselli” per sostenere la Nissa in un match che costituisce una grande occasione per la squadra di Ciccio Di Gaetano per agganciare il vertice della classifica.

Di tutto questo ne abbiamo parlato con un uomo Nissa del valore di Antonio Emma. L’esperto dirigente parlando del clima che c’è in città per questa sfida, non ha dubbi: <Si respira il clima dei giorni migliori; il pari con il Savoia ha permesso alla squadra e all’ambiente di acquisire quelle consapevolezze per crederci sino in fondo; ecco perché diventa importante, domenica prossima, andare tutti allo stadio a sostenere la Nissa dal primo minuto all’ultimo secondo della gara con l’Igea Virtus”.

Emma ha poi rilevato: <L’augurio è che tutta la Città scenda allo stadio; la Nissa ha bisogno di respirare un “Tomaselli” pieno e strabocchevole di pubblico; condivido l’appello del presidente Giovannone di vedere domenica tutta la curva della Nissa piena come un uovo; la Nissa ci crede, ma per compiere lo sforzo ulteriore ha bisogno dei tifosi; è il momento di dare tutti qualcosa in più”.

Antonio Emma ha poi rimarcato: “Domenica la Nissa giocherà una delle 9 finalissime di questo equilibratissimo campionato; è importante non mollare e sono certo che la squadra ci riuscirà; in questo senso, mi sento di fare i complimenti allo staff tecnico e anche ai giocatori per come stanno portando avanti il progetto della società; questa Nissa è in crescita e arriva al momento giusto a questa grande sfida”. Il dirigente nisseno non pronuncia “Lega Pro”: “ancora è presto, ci sono 9 partite, ma è chiaro che approdare tra i professionisti potrebbe rappresentare un volano importante per il territorio della provincia di Caltanissetta”.

Infine, il dirigente biancoscudato ha ribadito: “Come finirà domenica? Difficile fare pronostici, ma se Caltanissetta batte un colpo, sono certo che la Nissa ne batterà tre al “Tomaselli”; se tutti ci crediamo sono certo che i ragazzi saranno i primi a crederci sino in fondo, perché questa Nissa ha valori, uomini, gruppo, resilienza e umiltà; è una squadra che può arrivare sino in fondo e che può regalare qualcosa di veramente importante alla nostra Città e al nostro territorio”.