Regione Siciliana: contributi straordinari per le imprese danneggiate dal ciclone “Harry”

La Regione Siciliana ha approvato l’Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a favore delle attività economiche danneggiate dal ciclone “Harry”, che ha colpito la costa siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026. Il provvedimento, adottato con DDG n. 235 del 3 febbraio 2026 dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive, è finalizzato a sostenere la ripresa immediata delle imprese che hanno subito danni significativi o la sospensione dell’attività a causa dell’evento calamitoso. I contributi sono destinati in via prioritaria agli stabilimenti balneari e alle attività economiche e produttive situate lungo i litorali colpiti dal ciclone. Per la provincia di Caltanissetta, l’intervento riguarda in particolare le attività presenti nei litorali di Butera e Gela. Il contributo concedibile può arrivare fino a 20.000 euro per ciascun beneficiario. Non è richiesta la regolarità DURC. Per l’accesso al beneficio è necessaria la presentazione di una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi l’ammontare dei danni subiti e il nesso di causalità diretto con l’evento calamitoso. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 12.00 del 17 febbraio 2026 alle ore 12.00 del 19 marzo 2026. L’Avviso pubblico e la modulistica sono disponibili al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblico-contributi-straordinari-danni-causati-ciclone-harry