Recuperati due cadaveri in mare a 22 miglia da Pantelleria, in corso indagini

Gio, 12/02/2026 - 17:32

Il personale di una motovedetta della Guardia Costiera di Pantelleria ha recuperato due cadaveri a un miglio di distanza l’uno dall’altro e in avanzato stato di decomposizione, in acque internazionali, a 22 miglia a nord-ovest dell’isola.

Nonostante le difficili condizioni meteo, con onde alte fino a 2 metri, la motovedetta ha proceduto al trasbordo dei corpi. Le salme, di cui non è possibile al momento stabilire identità e nazionalità, sono state trasportate al porto di Pantelleria e poste a disposizione della autorità giudiziaria che ha aperto un’indagine. Alle operazioni hanno preso parte anche mezzi aerei.

