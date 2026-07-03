Delegazione del Comune di Gela incontra l’assessore regionale Caruso a Palermo: focus sulle criticità dell’ospedale e dei servizi territoriali

Si è svolto oggi a Palermo, presso l’Assessorato regionale della Salute, un incontro istituzionale tra l’Assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e una delegazione del Comune di Gela composta dal Sindaco Terenziano Di Stefano e dagli Assessori Filippo Franzone e Valeria Caci.Al centro del confronto le numerose criticità che interessano il sistema sanitario gelese, con particolare riferimento alla grave carenza di personale medico e alle difficoltà che interessano diversi reparti dell’ospedale Vittorio Emanuele. Durante l’incontro sono state evidenziate le lunghe liste d’attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici, in alcuni casi rinviati anche di un anno, oltre alle note problematiche del Pronto Soccorso, dove la carenza di medici determina attese spesso insostenibili per i cittadini.La delegazione comunale ha inoltre rappresentato le difficoltà che riguardano i servizi sanitari territoriali e i poliambulatori, sottolineando la necessità di interventi urgenti per garantire un’assistenza sanitaria adeguata all’intero comprensorio.L’Assessore regionale Marcello Caruso ha dichiarato di conoscere bene la situazione della sanità a Gela e ha assicurato un immediato interessamento. Nelle prossime ore convocherà il management dell’ASP di Caltanissetta per approfondire le problematiche emerse e individuare le soluzioni più rapide ed efficaci.L’Assessore ha inoltre manifestato l’intenzione di fornire già entro la prossima settimana le prime risposte concrete rispetto alle richieste avanzate dall’Amministrazione comunale.Il Sindaco Terenziano Di Stefano ha espresso soddisfazione per l’attenzione mostrata dall’Assessore regionale: «Abbiamo rappresentato con chiarezza il disagio quotidiano che vivono i cittadini di Gela. La sanità del nostro territorio necessita di interventi immediati e strutturali. Accogliamo con favore l’impegno assunto dall’Assessore Caruso e attendiamo che alle parole seguano fatti concreti, perché il diritto alla salute non può più subire ulteriori rinvii».L’Amministrazione comunale continuerà a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo alta l’interlocuzione con la Regione affinché vengano garantiti servizi sanitari efficienti e risposte tempestive ai bisogni della comunità gelese.