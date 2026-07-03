Caltanissetta, emozioni e applausi per il saggio di Acrobatica Aerea diretto da Marta Amico

Il pubblico ha applaudito con entusiasmo il primo saggio di Acrobatica Aerea diretto da Marta Amico. Una giornata speciale che ha portato in scena il talento e la passione di questa giovane istruttrice, regalando uno spettacolo unico a tutti i presenti.

L’evento si è svolto il 2 luglio nella cornice della struttura “Michele Abbate”, trasformata per l’occasione grazie all’installazione di una suggestiva struttura americana. Sul palco si sono esibite allieve di un’età compresa tra i 6 e i 30 anni, che si allenano quotidianamente presso la palestra Stargym. Il risultato? Uno spettacolo di fine anno straordinario, capace di alternare coreografie dinamiche a emozionanti evoluzioni su cerchio e tessuti aerei, in un perfetto mix di tecnica, eleganza e spettacolarità.Dietro la magia di questo debutto c’è la firma di Marta Amico, una vera garanzia nel settore.

Laureata in Scienze e Tecniche dello Sport, Marta vanta oltre dieci anni di esperienza nella ginnastica artistica — un bagaglio prezioso maturato sul campo coadiuvando maestre stimatissime e molto conosciute come le maestre Mila Stella e Maria Delpopolo. Da un anno a questa parte, ha riversato tutto questo entusiasmo e competenza anche nell’insegnamento dell’acrobatica aerea. Qualificata con i titoli federali sia per la ginnastica artistica che per cerchio e tessuti aerei, è riuscita a trasmettere alle sue allieve non solo la tecnica, ma anche disciplina, fiducia e un amore immenso per il proprio lavoro. Questo primo saggio non è solo un traguardo importante, ma il trampolino di lancio per qualcosa di ancora più grande. Il sogno della maestra Marta sta infatti per diventare realtà: è in arrivo l’apertura di una nuova palestra interamente dedicata all’acrobatica aerea. Uno spazio unico, pensato per far crescere nuovi talenti e far volare sempre più in alto questa affascinante attività.