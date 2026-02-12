“Recruiting Day”, l’I.T.S. Academy di Catania al Centro polifunzionale Macchitella Lab di Gela il 17 e il 18 febbraio

“Recruiting Day” dell’I.T.S. Academy per il settore della Mobilità Sostenibile, della Logistica e dell’Energia Rinnovabile si terrà presso il Centro polifunzionale Macchitella Lab, in via Sabbioncello 10, a Gela il 17 e il 18 Febbraio.

Un appuntamento che, in entrambi i giorni, vedrà la mattina (dalle 9.30 alle 12.30) un workshop con le scuole del territorio mentre il 17 Febbraio (dalle 14.30 alle 18.30) spazio all’incontro con le aziende.Il Recruiting Day dell’I.T.S. Academy per il settore Mobilità Sostenibile, della Logistica e dell’Energia Rinnovabile sarà un’occasione preziosa per chi è in cerca di nuove opportunità per costruirsi il proprio futuro; la possibilità di conoscere da vicino l’Accademia di Catania.



Per l’occasione il Direttore Generale Brigida Morsellino porgerà i saluti istituzionali: “Sono orgogliosa di questo appuntamento perché ci darà modo di incontrare tanti ragazzi e moltissime aziende. Noi lavoriamo focalizzandoci su un progetto comune, dove tutti devono sentirsi protagonisti, per sviluppare ulteriormente e mostrare, con sempre maggior incisività, le opportunità che l’I.T.S. Academy rappresenta nel panorama regionale e nazionale”.