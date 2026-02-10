Salute

Prosegue anche l’11 febbraio la sospensione della distribuzione idrica in diverse zone di Caltanissetta, Mazzarino e San Cataldo

Mar, 10/02/2026 - 19:26

Domani, 11 febbraio, a Caltanissetta proseguirà la sospensione della distribuzione nelle seguenti zone: Paladini, San Giovanni Bosco, Firrio, Santo Spirito, Poggio S. Elia, Due Fontane, L. Monaco, Sanatorio.

Mazzarino. Domani, 11 febbraio, la distribuzione sarà sospesa nella zona Mercadante Basso.

San Cataldo. Domani, 11 febbraio, la distribuzione nel comune avverrà regolarmente, salvo possibili lievi disservizi nelle zone più alte della città (Tigli, Platani).

Giovedì 12 febbraio sarà necessario effettuare una giornata di accumulo.

