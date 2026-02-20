Promozione. Nell’anticipo del sabato la Sommatinese cerca la vittoria bis con lo Scicli; per il Serradifalco l’obiettivo è sgambettare la capolista Priolo

Nel campionato di Promozione girone D, dopo la sosta c’è la ripresa con le partite della 19^ giornata. In particolare, tra queste, spicca l’anticipo del sabato tra la Sommatinese e lo Scicli. Allo stadio “Peppe Tricoli” i granata sono attesi dalla visita dello Scicli. La squadra ragusana ha 12 punti in classifica ed è impelagata in piena zona play out.

La Sommatinese di Mauro Miccichè, che invece di punti ne ha 22, punta a battere la compagine sciclitana proprio per impedirle in qualche modo di risalire in classifica.

Ma la partita forse più importante della 19^ giornata è Serradifalco – Priolo, con la squadra del tecnico Gianfilippo Di Matteo che sfida in casa, nello stadio Antonio Alaimo l’imbattuto Priolo (17 vittorie e un pareggio), autentica corazzata del campionato assieme all’Akragas.

I falchetti sono in gran condizione, ma contro la capolista non sarà facile per nessuno. La squadra del presidente Caramanna, che ha 24 punti in classifica ed è reduce dal brillante successo esterno con il Megara, punta a fare risultato in un match che potrebbe attestarne il definitivo salto di qualità.

Infine, nel terzo e ultimo match di giornata, il Gela, che ha 2 soli punti in classifica, affronta fuori casa la Frigintini, compagine modicana. E se i ragusani sono anche loro in qualche modo impelagati nella lotta salvezza, le condizioni della Vigor Gela appaiono disperate in termini di classifica. Dunque, un confronto nel quale i gelesi dovranno tentarle tutte per uscire fuori da questa difficilissima situazione di classifica.