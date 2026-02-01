Salute

Promozione. Il Serradifalco non si ferma più: 0-2 all’Atletico Megara con reti di Goti e Nacci

Redazione 1

Promozione. Il Serradifalco non si ferma più: 0-2 all’Atletico Megara con reti di Goti e Nacci

Dom, 01/02/2026 - 22:01

Condividi su:

Vittoria pesante per il Serradifalco nel campionato di Promozione. I falchetti si sono imposti ad Augusta 0-2 contro l’Atletico Megara 1908 al termine di una gara giocata a ritmi elevati e contro un avversario che s’è battuto con grande ardore.

Il primo tempo della contesa è filato via senza grandi sussulti. Solo qualche buona occasione dall’una o dall’altra parte, ma mai giocate tali da lasciare il segno e da fare la differenza. La musica è cambiata nella ripresa quando, oltre alla combattività, la partita ha anche proposto i gol.

E’ accaduto dapprima con Goti (nella foto). Il centravanti sudamericano del Serradifalco ha battuto il portiere di casa portando sullo 0-1 il match. Un gol che ha tagliato le gambe ai padroni di casa che, nel finale di partita, hanno incassato anche la rete del definitivo 0-2 ad opera di Nacci che, di testa, ha battuto agevolmente sotto porta l’estremo difensore siracusano.

A fine partita grande gioia in casa di un Serradifalco ben guidato da Gianfilippo Di Matteo che, grazie alla sua esperienza e qualità tecnica, ha saputo dare un’identità calcistica ben precisa alla squadra che si sta rivelando come una delle migliori del girone D di Promozione anche grazie all’entusiasmo di una dirigenza che sta dando un apporto importante alla causa dei falchetti.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta