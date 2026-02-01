Promozione. Il Serradifalco non si ferma più: 0-2 all’Atletico Megara con reti di Goti e Nacci

Vittoria pesante per il Serradifalco nel campionato di Promozione. I falchetti si sono imposti ad Augusta 0-2 contro l’Atletico Megara 1908 al termine di una gara giocata a ritmi elevati e contro un avversario che s’è battuto con grande ardore.

Il primo tempo della contesa è filato via senza grandi sussulti. Solo qualche buona occasione dall’una o dall’altra parte, ma mai giocate tali da lasciare il segno e da fare la differenza. La musica è cambiata nella ripresa quando, oltre alla combattività, la partita ha anche proposto i gol.

E’ accaduto dapprima con Goti (nella foto). Il centravanti sudamericano del Serradifalco ha battuto il portiere di casa portando sullo 0-1 il match. Un gol che ha tagliato le gambe ai padroni di casa che, nel finale di partita, hanno incassato anche la rete del definitivo 0-2 ad opera di Nacci che, di testa, ha battuto agevolmente sotto porta l’estremo difensore siracusano.

A fine partita grande gioia in casa di un Serradifalco ben guidato da Gianfilippo Di Matteo che, grazie alla sua esperienza e qualità tecnica, ha saputo dare un’identità calcistica ben precisa alla squadra che si sta rivelando come una delle migliori del girone D di Promozione anche grazie all’entusiasmo di una dirigenza che sta dando un apporto importante alla causa dei falchetti.