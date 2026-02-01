Prima categoria. Impresa Accademia Mazzarinese: battuta la Casmenarum 2-1 con doppietta di Gallo; pari Riesi e ko Real Gela

Nel girone F di Prima categoria super impresa dell’Accademia Mazzarinese, ultima in classifica, che ha battuto 2-1 la Casmenarum Comiso terza in classifica. A Mazzarino è stata una doppietta di Angelo Gallo (nella foto) ad indirizzare il match dalla parte giusta.

I padroni di casa si sono resi protagonisti di una gara tanto magistrale quanto memorabile al cospetto di una compagine forte e quotata come quella ragusana che ha accorciato le distanze con Arcidiacono senza tuttavia riuscire a raggiungere il pari completando la rimonta.

L’Accademia Mazzarinese, con questa vittoria, s’è rilanciata in chiave salvezza. Anche perchè ha agganciato a quota 13 in classifica il Santa Croce che, invece, ha pareggiato in casa 1-1 con il Riesi. La squadra ospite, guidata dal Salvatore Sammartino, s’è portata in vantaggio al 35′ con Touray, ma i padroni di casa hanno riacciuffato il pari con la rete di Rizza al 45′.

Il Riesi è ora sesto in classifica con 18 punti. Infine, nell’anticipo del sabato, il Real Gela ha perso in casa 0-1 contro la capolista Barrese. A decidere un confronto alquanto duro e combattuto è stato un gol di Pilato al 12′ del secondo tempo su calcio di rigore. Il Real Gela resta fermo in classifica a quota 16, con 3 lunghezze di vantaggio sull’Accademia Mazzarinese.