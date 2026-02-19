Più Uno. Costituiti i coordinamenti regionali: Giuseppe Bruno nominato Coordinatore in Sicilia; il nisseno Claudio Vassallo nel Comitato regionale

CALTANISSETTA. Giuseppe Bruno nominato Coordinatore regionale in Sicilia Più Uno, l’Associazione nazionale promossa da Ernesto Maria Ruffini, ha avviato la fase di costituzione dei Comitati Regionali Organizzativi su tutto il territorio nazionale. Fa parte del Comitato regionale anche il nisseno Claudio Vassallo.

L’obiettivo è costruire una rete capillare, in ogni provincia, per promuovere partecipazione, confronto pubblico e responsabilità democratica, rafforzando una nuova cultura della partecipazione a partire dalle idee e dalle proposte di Ernesto Maria Ruffini. Più Uno vuole contribuire al rafforzamento del Centro sinistra in vista dei prossimi appuntamenti elettorali contribuendo alla costruzione di una politica partecipata che porti alla creazione di un progetto di governo a livello nazionale e locale partecipato.

Il percorso porterà alla prima Assemblea Nazionale di Più Uno prevista per giugno 2026. In Sicilia l’Associazione, alla quale hanno già aderito diverse realtà su tutto il territorio, sarà coordinata da Giuseppe Bruno. Secondo Bruno, “scopo di Più Uno è quello di contribuire alla costruzione di un centrosinistra più forte. Una coalizione dove torni al centro la partecipazione, il rigore morale e la costruzione di un progetto di governo condiviso sia a livello nazionale che regionale.

E la partecipazione presuppone un pieno coinvolgimento dei cittadini sia nella costruzione del progetto che nell’individuazione delle candidature tramite le primarie a Roma come a Palermo”. Il Comitato Regionale Provvisorio di Più Uno è così composto:

GIUSEPPE BRUNO (COORDINATORE – PALERMO)

IOLE NICOLAI (MESSINA)

MATILDE GIOVANI (RAGUSA)

SALVO COLLURA (CARINI)

CLAUDIO VASSALLO (CALTANISSETTA)

CALOGERO CAMPISI (SIRACUSA)