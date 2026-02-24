Salute

Per il big match con la capolista Nuova Igea Virtus, la Nissa promuove l’acquisto di biglietti in Curva nord a 3 euro per studenti Under 18

Redazione 1

Mar, 24/02/2026 - 20:56

In occasione della gara di domenica 1° marzo allo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta, contro la capolista Igea Virtus, la Nissa promuove un’iniziativa sociale realizzata in sinergia con le aziende del territorio, finalizzata a sostenere la comunità, favorire l’inclusione dei giovani e rafforzare il legame tra impresa e sport.

Le aziende aderenti potranno contribuire all’acquisto di biglietti per il settore “Curva Nord”, al costo simbolico di 3 euro, destinati a studenti Under 18. All’iniziativa hanno già aderito i primi quattro sponsor; la Società invita le altre realtà imprenditoriali del territorio a partecipare e a sostenere il progetto.

Si ricorda che i ragazzi studenti possono compilare il sottostante form e potranno ritirare gratuitamente (fino ad esaurimento posti) il biglietto allo store entro sabato alle ore 19. Questo, il form da compilare: https://forms.gle/aUB8p38u4BpNnKzDA.

Sempre per la gara di domenica, la Nissa Fc ha promosso l’iniziativa “Porta un amico allo stadio, sostieni la nostra maglia”. Ogni amico in più sugli spalti è una spinta in più in campo. Da qui l’iniziativa di portare un amico allo stadio per essere in gran numero a sostenere la Nissa nella super sfida contro la Nuova Igea Virtus. (foto Claudio Vicari)

