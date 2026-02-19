PD Caltanissetta su vicenda giudiziaria on. Mancuso: “Pronti alla mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Tesauro”

CALTANISSETTA. In data odierna il Partito Democratico di Caltanissetta ha svolto una Conferenza stampa dedicata al tema della legalità e della gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tale conferenza, tenuta dalla Vicesegretaria Regionale On. Valentina Chinnici, dal Segretario Provinciale Renzo Bufalino, dal Consigliere comunale Carlo Vagginelli, dalla Segretaria di Circolo Greta Tassone, dal Presidente del Circolo Ivo Cigna e dal Responsabile legalità Davide

Chiarenza, è stata anche occasione per trattare la vicenda giudiziaria che ha coinvolto la politica nissena.

Il PD ha diffuso una nota nella quale si legge: “L’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’On. Mancuso e dell’ex Sindaco di Sommatino Lorenzo Tricoli impone di esprimere alcuni concetti chiari.

I fatti contestati gettano una pesantissima ombra di discredito sulle istituzioni e sulla politica, alimentando un clima di legittima sfiducia e disgusto in gran parte della cittadinanza. Il Partito Democratico crede nelle istituzioni e tra queste nella magistratura, che svolge il suo lavoro con coscienza e competenza, restiamo quindi in attenta attesa degli sviluppi di questa vicenda giudiziaria.

In quanto forza garantista non abbiamo alcuna intenzione di formulare anzitempo condanne nei confronti di chicchessia, né di trasformare il dibattito tra i partiti in quello proprio di un’aula di Tribunale, poniamo invece una questione politica: il metodo di governo delle risorse

pubbliche che la maggioranza alla guida della Regione sta adottando è insostenibile.

Si tratta di una pratica orientata alla soddisfazione di piccoli interessi particolari, reti di relazioni e di consenso. Un sistema che è stato definito delle mancette e che inevitabilmente lascia spazio a zone d’ombra e di potenziale illegalità. Nei tre anni e mezzo trascorsi dall’insediamento del Presidente Schifani la maggioranza che lo sostiene è stata attraversata da vicende giudiziarie come mai era accaduto prima: il caso

Sammartino, quello di Galvagno, quello di Cuffaro, oggi quello di Mancuso.

Ciò testimonia ancora una volta che la destra siciliana non è in grado di produrre un cambiamento positivo per la nostra Regione, ma lascia spazio ad ambiguità e – soprattutto – getta discredito sulle istituzioni.

Siamo pienamente consapevoli del fatto che questa vicenda giudiziaria investe politicamente anche l’attuale amministrazione cittadina e provinciale. Il rapporto di piena continuità politica tra l’On. Mancuso, il Sindaco Tesauro e Lorenzo Tricoli, è infatti da tutti conosciuto ed

oggettivamente innegabile.

Sulla stampa di oggi leggiamo che l’ordinanza citerebbe espressamente i vertici dell’amministrazione comunale, descrivendo “una rete di rapporti fittissima gestita da Tricoli”, il quale avrebbe dichiarato “io rappresento il Sindaco”, descrivendo la sua elezione come frutto della rete costruita da Tricoli e Mancuso.

Di fronte a questa situazione noi chiamiamo il centrodestra, che è fatto da tante persone per bene, ad un gesto di coerenza e di responsabilità. A seguito delle indagini che hanno interessato l’ex presidente della Regione Cuffaro, Renato Schifani ha cacciato dalla sua Giunta gli assessori della DC utilizzando queste parole: “si tratta di un atto di responsabilità politica e

morale. In momenti come questo, chi ha l’onore e la responsabilità di rappresentare i cittadini deve saper anteporre il bene collettivo e la credibilità delle istituzioni a ogni altra considerazione”.

Oggi chiediamo a Schifani, a Forza Italia ed a tutto il centrodestra di essere coerenti con quella scelta applicandola anche al proprio interno ed anteponendo la credibilità delle istituzioni ad ogni altra considerazione. Chiediamo quindi che siano loro stessi a concludere l’esperienza

amministrativa del Sindaco Tesauro, per ragioni di evidente opportunità politica e per ragioni che riguardano anche l’interesse concreto dei cittadini.

Perché due enti locali come la Provincia ed il Comune hanno bisogno di un’azione amministrativa serena, che in questa situazione non riteniamo sia possibile assicurare. Naturalmente noi siamo pronti a creare le condizioni che rendano possibile questa cesura politica, con ogni iniziativa istituzionale utile, a partire dalla Mozione di sfiducia. Questa

posizione del Partito Democratico, però, è messa a disposizione di tutte le forze di opposizione, alle quali chiediamo con forza di costruire subito una strategia ed un’azione condivisa.

Il Partito Democratico sente il dovere di rivolgere un appello chiaro a chi crede che un’alternativa di governo sia possibile: è il momento di superare personalismi e frammentazioni per essere finalmente uniti in una battaglia sul futuro di Caltanissetta.

Anche da questa capacità di risposta comune, infatti, passa la possibilità che la politica e le istituzioni possano riacquistare la fiducia persa”.



On. Valentina Chinnici Vicesegretaria regionale PD Sicilia

Renzo Bufalino Segretario Provinciale PD CL

Carlo Vagginelli Consigliere Comunale PD CL

Greta Tassone Segretaria Cittadina PD CL