Parcheggi, al via a San Cataldo il nuovo sistema di gestione della sosta nel centro urbano

Dal 16 febbraio tornerà operativo il sistema dei parcheggi a pagamento nelle principali aree del centro cittadino. Il servizio, sospeso da circa due anni a seguito della scadenza del precedente affidamento, viene riattivato nell’ambito di un intervento complessivo di riorganizzazione della sosta urbana promosso dall’amministrazione comunale, finalizzato a favorire la rotazione dei veicoli, contrastare la sosta irregolare e migliorare la vivibilità del centro urbano.

Le strisce blu interesseranno complessivamente 405 stalli, collocati lungo l’asse viario principale e nelle aree centrali e limitrofe del territorio urbano. L’individuazione delle zone è avvenuta sulla base della presenza di attività commerciali, servizi pubblici e dell’intensità dei flussi di traffico.

La sosta a pagamento sarà attiva dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.00. Sono esclusi le domeniche, i giorni festivi e il 10 maggio, in occasione della festa del santo patrono. È prevista una tolleranza iniziale di 5 minuti, quale sosta di cortesia, durante la quale l’utente dovrà indicare in modo chiaro e visibile sul parabrezza l’orario di arrivo.

La tariffa ordinaria è fissata in 0,60 euro l’ora, con possibilità di pagamento per frazioni di 20 minuti al costo di 0,20 euro. Il pagamento potrà essere effettuato tramite i parcometri installati nelle aree di sosta, dotati di sistema POS per carte bancarie e prepagate, nonché mediante applicazioni dedicate per smartphone abilitate al servizio. Su ciascun parcometro saranno presenti adesivi informativi relativi alla zona e al codice di pagamento.

Sono previste diverse tipologie di abbonamento. Per l’utenza generica sono disponibili abbonamenti giornalieri al costo di 5 euro, mensili, trimestrali, semestrali e annuali. Per residenti e commercianti delle vie interessate e delle strade limitrofe prive di spazi di sosta sono previste tariffe agevolate con abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali e annuali.

Nelle aree interessate resterà garantita la presenza di parcheggi a sosta libera, anche nelle immediate vicinanze.

Sono esentati dal pagamento i veicoli delle forze di polizia e delle pubbliche amministrazioni, i mezzi di soccorso, i veicoli degli enti erogatori di servizi pubblici, quelli al servizio di persone con disabilità munite di apposito contrassegno, i veicoli utilizzati dal personale sanitario impegnato in prestazioni professionali urgenti, nonché le auto elettriche (no ibride).

La mancata esposizione del titolo di pagamento cartaceo rilasciato dai parcometri, oppure del contrassegno distintivo di pagamento per la sosta effettuata tramite applicazioni dedicate (EasyPark e Drop Ticket), comporta l’applicazione della sanzione prevista dal Codice della Strada per tariffa non corrisposta.

Il pagamento tramite applicazione deve risultare attivo, valido per la zona di sosta e per l’intero periodo di permanenza del veicolo. In assenza di riscontro del pagamento, cartaceo o digitale, la sosta sarà considerata irregolare e soggetta a sanzione.

La gestione del servizio è stata affidata, mediante procedura di evidenza pubblica, a un operatore esterno. L’affidamento ha durata biennale, con possibilità di proroga.

Le attività di controllo della sosta saranno svolte dagli ausiliari del traffico. Le eventuali sanzioni saranno successivamente irrogate dall’ufficio di Polizia municipale, sulla base degli accertamenti effettuati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima dell’entrata a regime è prevista una fase informativa rivolta all’utenza, con la presenza di operatori sul territorio e la diffusione di materiale informativo, finalizzata a illustrare le modalità di utilizzo del servizio e il funzionamento dei parcometri.

Ieri si è svolto un incontro operativo per definire gli ultimi aspetti del servizio, al quale hanno partecipato il sindaco Gioacchino Comparato, l’assessora alla Cultura e Istruzione Marianna Guttilla, l’assessore alla Polizia municipale Carmelo Zimarmani, l’assessore allo Sviluppo economico Michele Giarratano, il comandante della Polizia municipale Umberto Ilardo, il vice comandante Salvatore De Vita e Simona Duro, titolare della ditta OutSet srl che gestisce il servizio parcheggi.

Per il Sindaco, la riattivazione della sosta a pagamento rappresenta <<un passaggio necessario per restituire ordine e funzionalità al centro cittadino>>, sottolineando come il servizio sia stato pensato per migliorare la qualità della vita urbana, sostenere le attività commerciali e garantire una più equa rotazione dei posti auto.

Dal canto suo, l’assessore alla Polizia municipale ha evidenziato che <<il sistema dei controlli sarà improntato a criteri di chiarezza e gradualità, soprattutto nella fase iniziale, con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nella corretta fruizione del servizio e assicurare il rispetto delle regole>>.

I proventi derivanti dalla sosta a pagamento saranno destinati al miglioramento della segnaletica e della gestione dei parcheggi, al sostegno del trasporto pubblico locale e al potenziamento dei servizi di Polizia municipale e della mobilità urbana, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente.