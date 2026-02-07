Pallavolo Under 14. Traina Albaverde sconfitta 0-3 all’esordio dalla Dinamica

Sconfitta per la Traina Albaverde contro la Dinamica Santa Caterina che si è imposta al palaMilan in tre set (7/25; 13/25; 10/25). La gara di esordio nel campionato under 14, che l’Albaverde sta tornando a disputare dopo tre anni di assenza, ha riservato alle ragazze di Noemi Spena una formazione tra le più accreditate alla vittoria del girone A.

La squadra caterinese allenata da Cosimo Provenzano ha infatti tutte le carte in regola per l’accesso alla fase finale grazie ad un gruppo formato nella quasi totalità da 2012 (tranne il libero che è una 2013), mentre la Traina Albaverde è composta nella quasi totalità da 2013 e 2014 (con il libero che è una 2015) e quindi tutte atlete alle prima esperienza in questo campionato.

“Lo spirito che anima la nostra partecipazione al torneo under 14 – è stato il commento a fine gara dell’allenatrice della Traina Albaverde Noemi Spena – è quello di fare disputare alle nostre giovanissime il maggior numero di partite anche in un campionato inedito per acquisire quelle nozioni tecniche che comportano schemi e posizioni più evoluti rispetto al campionato under 13 che fino alla scorsa stagione è stato il nostro torneo di riferimento e che continuerà ad esserlo anche quest’anno per molte delle ragazze scese in campo contro la Dinamica.”