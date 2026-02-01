Pallavolo femminile Under 18. La Traina Albaverde torna al successo in campionato sulle Madonie

Dopo la gara non disputata a Niscemi per le note vicende che hanno interessato un territorio a noi vicino a cui va il nostro affetto e solidarietà, la TRAINA Albaverde è ritornata in campo a Castellana Sicula dove si è imposta in tre set sulle locali della Red Madonie.Ancora indisponibili Amorelli e Raffa, le nissene sono state impeccabili nei primi due set che hanno giocato su buoni livelli permettendo al tecnico Mauro Di Grande di ruotare tutto l’organico a disposizione senza registrare cali nel rendimento.

Da dimenticare invece il terzo set in cui la TRAINA ha avuto un netto e incomprensibile abbassamento della concentrazione (totalizzando ben 15 errori-punto) con il risultato in bilico fino alla fine anche se le nissene sono state sempre avanti nel punteggio.Top scorer della gara è stata Virgina Pistone con 12 punti realizzati, mentre va evidenziato l’esordio assoluto come seconda palleggiatrice di Chiara Lipani, una tredicenne con grosse potenzialità, primo frutto del lavoro fatto in questi mesi da Noemi Spena con il mini volley e la formazione under 13/14.

La 2012, che la scorsa stagione ha disputato solo 8 partite con l’under 13, è stata aggregata e si allena periodicamente con la formazione under 18 e insieme a lei vi sono altre compagne di pari età che stanno crescendo tecnicamente alimentando un vivaio che diventa di giorno in giorno sempre più numeroso con alcuni profili di qualità.

Questo il dettaglio della gara disputata venerdì 30 gennaio all’Istituto Comprensivo di Castellana Sicula con i punti realizzati dalle ragazze nissene:RED Madonie Castellana Sicula – Traina Albaverde 0 – 3 (13/25; 9/25; 22/25)

Red Madonie: Scavuzzo, Minneci, Albanese, Potestio, Bracco, Bosco, Bellomo, Dino (K), Russo (L), All. PorrettaTraina: Pistone 12, Messina 7, Cicardo 4, Romano 10, Spanò 1, Lipani, Miraglia 4 (K), Sardo, Maria Nasonte 2, Martorana 1, Palermo (L1), Violo (L2). Allenatore: Di GrandeArbitro: Roberto Curto di Caltanissetta