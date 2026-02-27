Pallavolo femminile. L’Olympia Riesi s’impone 2-3 nella prima semifinale sul campo del Volley Canicattì

Si è disputata a Canicattì la prima semifinale regionale tra la Polisportiva Volley Canicattì e la Polisportiva Olympia Riesi del presidente Angelo Bellina. Il ritorno si disputerà prossima settimana a Riesi.

Partita molto combattuta con buone giocate da entrambe le squadre che sono scese in campo molto concentrate e determinate per aggiudicarsi la vittoria.

Il risultato finale è stato di 3 a 2 per le Riesine. OLYMPIA : Alessandra Veneziano, Ginevra Giurdanella ,Aurora Cutaia, Chiara Mallia , Vania Santagati, Gaia Virzi Albanese, Marta Sardella, Ludovica Calascibetta, Francesca Scibetta, Daisy Vitale , Jasmina Maurici, Damaris Strinati e Gloria Rago. Coach: Mimmo Cirrito e Valeria Di Cristina.