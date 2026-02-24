Pallavolo Femminile. L’Olympia Riesi si impone nel derby 3-0 sulla Libera

Bellissimo derby per l’Olympia che presso la palestra della parrocchia del SS Salvatore nella 2^ giornata di campionato ha affrontato le ragazze dell’Under 19 della Libera.
Partita molto combattuta ed equilibrata con belle giocate da entrambe le squadre. Alla fine ha prevalso la tenuta atletica dell’Under 19 che ha battuto la Libera per 3 a 0.
Queste le formazioni: Under 19 : Anita Veneziano, Esmeralda Cammarata, Gaia Lo Grasso, Matilde Sardella, Silvia Chiantia, Alessandra Veneziano, Yvonne Sanfilippo, Karola Ingrasciotta, Ginevra Giurdanella, Alessia Sessa, Nicole Iacona e Gaia Virzi Albanese. Allenatrice Federica Veneziano
Libera : Valeria Di Cristina, Grazia Candiano, Giada Di Pasquale, Claudia Volpe, Giusy Viola e Giusy Lo Coco. Allenatore Mimmo Cirrito