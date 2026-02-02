Operatore del 118 strappa alla morte neonato di sei mesi in crisi respiratoria

E’ stato l’intervento di un operatore del 118 a strappare alla morte un neonato di 6 mesi. E’ successo ad Agrigento a Villaggio Mosè. Qui un neonato di appena sei mesi è stato strappato alla morte grazie ad un operatore del 118 (Sandro Bennici) che, giunto sul posto con l’ambulanza della Gise, ha praticato le manovre di disostruzione delle vie aeree sul lattante.

Dopo qualche attimo il neonato ha espulso il liquido che gli ostruiva la gola, tornando finalmente a respirare in modo regolare. Una volta stabilizzato, il bambino è stato trasferito con una seconda ambulanza medicalizzata all’ospedale San Giovanni di Dio per i controlli di rito.

Soddisfatto il commento della Seus 118 Sicilia per il tramite del suo presidente Riccardo Castro: <Questo intervento è la prova tangibile della professionalità e della prontezza operativa dei nostri operatori. Un plauso a chi, ogni giorno, mette la propria competenza al servizio della vita>.