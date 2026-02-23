Nuovi innesti di personale per potenziare i presidi ospedalieri di Caltanissetta e Gela

Prosegue senza sosta l’azione di potenziamento degli organici intrapresa dalla Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta. Nel corso dell’ultima settimana, sono stati deliberati nuovi incarichi e immissioni in ruolo mirati a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e a rispondere con tempestività alle esigenze straordinarie ed urgenti dei reparti.

Presidio Ospedaliero “S. Elia” – Caltanissetta. Per far fronte alle necessità del nosocomio del capoluogo, sono stati conferiti i seguenti incarichi: Area Infermieristica: Conferiti n. 3 incarichi a tempo determinato (sostituzione) ai dottori Angelo Moscato, Angelica Pia Anzalone e Brigida Alfeo. Laboratorio Analisi: Conferiti n. 2 incarichi a tempo determinato (fino al 31/12/2026) come Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico ai dottori Calogero Matteliano e Salvatore Alcoraci. Pneumologia: Assunzione a tempo indeterminato per la Dott.ssa Samuela Distefano, dirigente medico di Pneumologia, a seguito del conseguimento del titolo di specializzazione.

Presidio Ospedaliero “Vittorio Emanuele” – Gela. Rafforzamento dei servizi diagnostici e medico-legali: Radiologia: Conferiti n. 2 incarichi a tempo determinato (fino al 31/12/2026) ai Tecnici di Radiologia Medica, dottori Roberto Scibetta e Luca Curto Pelle. Medicina Legale: Immissione in ruolo per il Dott. Pietro Di Bilio, già in servizio presso l’unità operativa di Gela con incarico a tempo determinato.

Emergenza-Urgenza: Pronto Soccorso. Al fine di decongestionare le aree di emergenza e potenziare i turni di guardia, sono stati conferiti 3 incarichi libero-professionali (scadenza 30/06/2026) a medici destinati ai Pronto Soccorso di Caltanissetta e Gela: Dott.ssa Annalisa Martorana (P.O. Gela) Dott.ssa Alyson Scardilli (P.O. Caltanissetta) Dott.ssa Francesca Sulsenti (P.O. Caltanissetta)“Rimane costante l’obiettivo di fornire risposte concrete ai cittadini, riducendo le criticità legate alla carenza di personale e valorizzando le professionalità che operano sul territorio” afferma il Direttore Generale Salvatore Ficarra.