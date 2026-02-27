Nissa carica e stadio “Tomaselli” verso il sold out per dare l’assalto alla capolista Nuova Igea Virtus

Tutti allo stadio! E’ questo l’urlo di guerra calcistica che l’ambiente biancoscudato ha scelto per la partita che domenica 1 marzo alle 15 vedrà la Nissa opposta alla Nuova Igea Virtus, prima in classifica del girone I di serie D. Inutile dire dell’importanza che la sfida riveste: per la Nissa vincere potrebbe dire raggiungere la Nuova Igea Virtus, dopo di che, qualora il Savoia non riuscisse ad imporsi in trasferta contro la Vibonese, in quel caso, la Nissa sarebbe prima con la squadra messinese.

Dunque, una partita di quelle che potrebbero decidere tante cose: se la Nissa è in grado o meno di reggere l’alta classifica, ma soprattutto se il progetto Nissa portato avanti da Giovannone può tradursi o meno nella promozione in Lega Pro.

La Nissa arriva a questa partita nelle migliori condizioni possibili. Non ha problemi di infortuni, non presenta squalificati, e Di Gaetano può permettersi di far ruotare uomini e di adattare gli schemi in rapporto a come la partita stessa si evolve. Inoltre la squadra del presidente Giovannone vi arriva nelle migliori condizioni psico fisiche rispetto alle avversarie.

La Reggina, dopo una lunga faticosa rincorsa, sembra aver perso il suo passo da primato, l’Athletic Palermo è sembrato in leggero calo, la stessa Nuova Igea Virtus sta bene ma rispetto all’andata qualcosa sembra aver perso in intensità. Il Savoia, dopo il pari con la Nissa, deve riprendere il cammino, ma con la Vibonese non sarà facile vincerci fuori casa.

Alla fine, l’unica squadra che appare veramente in crescita è proprio la Nissa: lo dimostrano gli ultimi risultati, ma anche la grinta e la voglia di incidere sulla partita e sul risultato. Ciccio Di Gaetano ha svolto fin qui un grandissimo lavoro tecnico, ma è chiaro che per la Nissa il difficile viene proprio adesso.

La Nissa deve affrontare la Nuova Igea Virtus contro la quale ha già perso all’andata. Una squadra che l’ex tecnico della Nissa Sasà Marra ha saputo ben assemblare e che ha il suo punto di forza nel pressing, oltre che in due attaccanti come Cicirello e Samake che non danno mai punti di riferimento e che sono sempre la prima linea dalla quale parte il pressing della formazione messinese.

La Nissa, tuttavia, non può e non deve temere questa Nuova Igea Virtus, squadra rivelazione del campionato, ma anche formazione che, se affrontata dalla Nissa con i dovuti accorgimenti tattici, può essere battibile. Molto dipenderà dal contro pressing dei biancoscudati, ma anche dalla capacità di eludere le pressioni avversarie con lanci in grado di liberare spazi che altrimenti resterebbero costantemente intasati, con il rischio di vedere la Nissa ripetere la gara incolore dell’andata.

In questa sfida, il pubblico può diventare un fattore in grado di orientare il match dalla parte dei padroni di casa. L’Igea Virtus, per non essere da meno, tramite la sua dirigenza, ha proposto l’acquisto di biglietti che saranno donati a tutti quei tifosi che si recheranno a Caltanissetta per la supersfida del Tomaselli”. Ciò sia per premiare i tifosi che hanno sempre sostenuto in trasferta la squadra che per sostenere ulteriormente la squadra in questo delicato appuntamento.

Domenica a sostenere la Nissa ci saranno gli studenti delle scuole cittadine, ma anche tanti tifosi che saranno anche loro in prima fila a sostenere la squadra biancoscudata in questa partita.

In queste ultime ore arrivano inviti ad andare allo stadio da parte di bandiere del calcio biancoscudato e vecchie glori. Insomma, domenica ci sarà uno stadio “Tomaselli” pieno come un uovo. L’invito del presidente Giovannone a riempire lo stadio non è caduto nel vuoto. Ora la parola passa al campo, con la speranza che nel rettangolo di gioco del “Tomaselli”, nei 90 minuti con l’Igea Virtus, possano materializzarsi sogni, speranze e ambizioni di un ambiente Nissa che, dopo 40 anni, proverà a scalare la montagna e a regalarsi una nuova affascinante avventura tra i professionisti.