Salute

Niscemi, visita a sorpresa del Presidente Mattarella: atteso in mattinata

Redazione 3

Niscemi, visita a sorpresa del Presidente Mattarella: atteso in mattinata

Lun, 23/02/2026 - 09:47

Condividi su:

Visita a sorpresa, questa mattina, del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Niscemi (Caltanissetta). Come apprende l’Adnkronos, il Capo dello Stato arriverà nella tarda mattinata di oggi nel piccolo comune colpito dalla frana. Prima farà un sorvolo in elicottero sulla zona colpita dall’evento franoso. Sarà una visita lampo. Mattarella incontrerà anche il sindaco Massimiliano Conti che farà il punto sulla situazione. Subito dopo Mattarella lascerà Niscemi per raggiungere Palermo dove oggi pomeriggio parteciperà alla Giornata dell’Orgoglio dell’Avvocatura, che si terrà al Teatro Massimo. (Adnkronos)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta