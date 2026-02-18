Salute

Niscemi, operazioni di accesso dei vigili del fuoco nelle case a 30 metri dal fronte della frana

Redazione 3

Mer, 18/02/2026 - 10:46

Da oggi a Niscemi (Caltanissetta) i vigili del fuoco inizieranno le operazioni di accesso in alcuni edifici a valle della frana nonché in alcuni immobili che insistono nella fascia tra 0 e 30 metri con operazioni che probabilmente impegneranno le squadre per diversi giorni, sia per le difficoltà connesse all’area su cui si trovano che per la particolare natura dei beni e delle strumentazioni presenti. Si tratta di interventi fino a ora rimasti in coda per via della loro complessità. E’ quanto ha comunicato il referente del dipartimento nazionale della Protezione civile nel corso della consueta riunione del centro di coordinamento soccorsi. (Ter/Adnkronos)

