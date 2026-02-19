Niscemi. Incontro tra vice Questore e docenti su “Tutele e obblighi dei docenti in quanto pubblici ufficiali”

NISCEMI. Il Vice Questore della Polizia di Stato Giovanni Minardi, dirigente del Commissariato di pubblica sicurezza di Niscemi, ha incontrato i docenti delle scuole niscemesi illustrando le norme che disciplinano le tutele e gli obblighi del corpo docente in quanto pubblici ufficiali. Quali fattispecie rientrano tra i reati commessi dai minori imputabili e come agire all’insorgere degli stessi.

Il funzionario di Polizia ha affrontato anche il tema dei doveri che incombono sui collaboratori scolastici, incaricati di pubblico servizio. Il partecipato incontro rientra nelle attività di polizia di prossimità disposte dal Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra e dedicate al mondo della scuola.