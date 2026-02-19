Salute

Niscemi, il presidente di Casartigiani Gela incontra il sindaco Conti: “Vicinanza e solidarietà al popolo niscemese”

Gio, 19/02/2026 - 11:33

Il presidente di Casartigiani del Golfo di Gela e la delegazione Casartigiani Niscemi sono stati ricevuti dal sindaco di Niscemi portando la loro vicinanza e solidarietà al popolo Niscemese .

 Il presidente Antonio Ruvio ha portato i saluti istituzionali nazionali  nella persona del Dottor Giacomo Basso e  regionali di Casartigiani Sicilia nella persona del Dottor Maurizio Pucceri.

Il presidente di Casartigiani Gela: La situazione delle imprese colpite dal maltempo e le misure per sostenerne la ripresa sono state al centro di questo incontro, cosi come i danni provocati dalla straordinaria ondata di maltempo che ha colpito la città, la situazione del fronte di frana tuttora attivo a Niscemi e gli interventi di sostegno attualmente attivi.

Siamo disponibili a fare rete  per individuare strumenti concreti che restituiscano opportunità di sviluppo a questi territori, sostenendo nuovi investimenti. La nostra priorità è essere al fianco delle imprese e dei lavoratori colpiti, garantendo risposte rapide ed efficaci alle loro richieste. Sono certo che avverrà il rilancio economico dei territori danneggiati dal maltempo e nuove  prospettive concrete di sviluppo nella straordinaria Niscemi. Ringrazio il Sindaco Massimiliano Conti che nonostante i suoi improrogabili impegni ci ha accolti e ascoltati sostenendo le nostre iniziative e dando la sua disponibilità per  accompagnarci nel lungo cammino di affiancamento alle imprese.

