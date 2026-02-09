Niscemi, il 12 febbraio conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni

I presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome si riuniranno in assemblea plenaria giovedì prossimo, 12 febbraio, alle 13, nella sala consiliare del Comune di Niscemi. Si tratta di un “segno di doverosa vicinanza alla comunità e per fornire ogni supporto necessario alla Sicilia in questo momento così drammatico”. L’iniziativa, fortemente voluta dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, e alla quale prenderà parte anche il sindaco niscemese Massimiliano Conti, è stata concordata nel corso di un recente incontro a Roma tra Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio e coordinatore della Conferenza, e lo stesso Galvagno. (Adnkronos)