Niscemi, Calenda: “Si dimetta Musumeci e si sciolga l’ARS”

“L’unica cosa che fate in quella Regione è spartirvi gli incarichi uno per uno senza mai fare una gara, allora io chiedo al governo” di agire in base all’art 120 della Costituzione “esercitando poteri sostitutivi per fronteggiare un grave pericolo di incolumità o per i livelli essenziali” dal punto di vista dei diritti civili: “non si deve dimettere solo lei va sciolta l’ars e mandato a casa” il presidente, “il resto sono solo chiacchiere e distintivo”. Lo ha detto il leader di Azione, il senatore Carlo Calenda intervenendo in Aula al Senato dopo l’informativa del ministro Nello Musumeci su Niscemi. (Adnkronos)