Nell’equilibrio della super sfida, la Nissa cerca l’impresa a Torre Annunziata contro la capolista Savoia

Trasferta di quelle toste per la Nissa del presidente Luca Giovannone che domenica affronta fuori casa la capolista Savoia (ore 15). Una partita di quelle destinate, comunque vadano a finire, a restare nella memoria storica di ogni tifoso. Le due squadre ci arrivano separate da un solo punto in classifica.

Le cifre dicono che la capolista s’è sempre fatta rispettare quando ha giocato in casa dove non ha mai perso. Invece gli ospiti, in fatto di cifre fuori casa, hanno il secondo miglior rendimento esterno con 23 gol dopo la Reggina.

Pertanto, si tratta di un match che, definirlo equilibrato, è poco. Le due squadre hanno fin qui onorato, assieme alla Reggina, il loro ruolo di favorite che gli addetti ai lavori gli hanno assegnato prima ancora che iniziasse il campionato che ha poi visto indossare i panni delle squadre rivelazione all’Athletic Palermo e alla Nuova Igea Virtus. All’andata al “Tomaselli” vinse la Nissa 1-0, ma il Savoia ebbe le sue occasioni per pareggiarla.

Ora si presenta questo match clou a Torre Annunziata. Inutile dire che la Nissa vuole vincerlo, o perlomeno non perderlo. Le intenzioni, ovviamente, devono fare i conti con il valore dell’avversario, ma anche con la consistenza in materia di alternative. La Nissa in panchina ha le sue belle alternative, così come il Savoia.

Forse, rispetto alla squadra campana capolista, questa Nissa ha più individualità di rilievo in attacco: nessuna squadra del girone I è in grado di partire con 4 attaccanti in rosa del calibro di Terranova, De Felice, Sarao e Alagna; a questi vanno anche aggiunte due variabili come Kragl e lo stesso Rotulo in una Nissa che, in materia di giocatori in grado di sbloccarla con una semplice giocata individuale, non può temere confronti.

Sarà importante l’approccio mentale della squadra al match di domenica. Un inizio timido e poco convinto potrebbe essere deleterio per una Nissa che deve partire in maniera umile ma determinata: ci vuole attenzione, ma anche forza nei contrasti e nelle ripartenze. La squadra di Ciccio Di Gaetano, in questo, è migliorata. Attualmente riesce a fare più gruppo di quanto non riuscisse a fare in precedenza; riesce a gestire meglio i momenti topici del match e riesce a non uscire dal match come le è accaduto in alcune circostanze in questa stagione.

Insomma, se la tenuta difensiva sarà importante, non meno rilevante sarà la capacità dei migliori giocolieri della Nissa di tirare fuori dal proprio cilindro la magia giusta al momento giusto; in mezzo a tanto equilibrio, di numeri, di rosa e di classifica, il numero del singolo potrebbe fare la differenza. Sarà importante per Di Gaetano giocarsi bene non solo le 4 carte dei suoi attaccanti, ma anche le due carte dei suoi centrocampisti più offensivi come Rotulo e Kragl.

La Nissa ha le armi per far male calcisticamente al Savoia, ma le deve saper sfruttare al momento giusto senza farsi travolgere, difensivamente parlando, da una squadra come quella di casa che, con manovre corali, arriva spesso alla conclusione con estrema facilità; sarà importante anche il lavoro del centrocampo: Agnello o Cittadino hanno esperienza da vendere, così come lo stesso Palermo che, di questa Nissa, è ormai uno dei trascinatori.

Il tutto senza perdere di vista l’importanza di Castelnuovo. Il giovane portiere della Nissa, come già in altre occasioni, anche a Torre Annunziata dovrà fare il possibile e l’impossibile per evitare alla sua squadra di capitolare. Il talento è tanto, ma anche la sostanza. Insomma, a Torre Annunziata ci vorrà una gran Nissa per riuscire a fare risultato. Senza comunque dimenticare che il campionato della squadra del presidente Giovannone non finirebbe nè in caso di vittoria dei biancoscudati nè tantomeno in caso di sconfitta.

In verità il campionato, anche se non sembra, è ancora lungo e tante cose, anche tra le più imprevedibili, possono accadere. E allora massima concentrazione e attenzione per la Nissa il cui campionato, oggi più che mai, ha bisogno della classica super impresa. Fin qui, nelle ultime 5 giornate, la squadra di Di Gaetano ha trovato continuità, ma ora serve l’impresa, serve la partita in grado di “spaccare” un campionato.

La Nissa vi arriva nelle condizioni psico fisiche migliori, può far male al Savoia, può far saltare il banco al “Giraud”, ma per farlo dovrà tirare fuori da ognuno dei suoi giocatori il massimo possibile e forse anche qualcosa in più. Certamente sarà una grande sfida, forse una delle partite più importanti della sua storia. E per l’occasione la Nissa avrà i suoi tifosi a sostenerla: previsto un pullman da Caltanissetta organizzato dal Nissa Club Raffaele Ammendola, ma anche l’arrivo di diversi tifosi con mezzi privati.

Insomma, è tutto pronto, e allora che la gran festa cominci: vinca il migliore, con l’auspicio che il migliore possa essere proprio la Nissa.