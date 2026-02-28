Nell’anticipo di Promozione, Serradifalco battuto 1-0 dal Pro Ragusa: decide la sfida una rete di Carnemolla

Nel girone D del campionato di Promozione sconfitta esterna per il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo (nella foto) contro il Pro Ragusa. La gara è stata molto combattuta, soprattutto nel primo tempo quando il Serradifalco è sembrato avere in pugno partita e avversari. Tuttavia, i falchetti non hanno concretizzato sotto porta e questo ha permesso ai suoi avversari di mantenere il risultato ancorato sullo 0-0.

Anche perchè se il Serradifalco ha fallito alcune palle gol che forse avrebbe potuto gestire meglio, invece il Pro Ragusa, dopo un momento di iniziale sbandamento, s’è ben organizzato uscendo alla distanza. La rete decisiva è arrivata con Carnemolla che s’è inserito bene sul cross di Noukri segnando la rete che poi s’è rivelata essere quella vincente dell match.

I falchetti hanno provato a reagire, ma sono calati alla distanza uscendo alla fine sconfitti dalla sfida contro i ragusani che invece all’andata erano stati sconfitti 2-0 dal Serradifalco. Domenica prossima i falchetti affronteranno il Città di Canicattini a Serradifalco per la 21^ giornata di campionato. (Foto Serradifalco Calcio)