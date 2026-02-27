Nell’anticipo di Promozione il Serradifalco vuole i 3 punti con la Pro Ragusa; Vigor Gela e Sommatinese a caccia di imprese contro Santa Croce e Scicli

Nell’anticipo del Sabato il Serradifalco Calcio, dopo l’esaltante vittoria ottenuta contro la capolista Priolo, affronta fuori casa la Pro Ragusa (ore 15) in un match che potrebbe permettergli di ridurre le distanze rispetto a quella che è la zona play off.

I falchetti al momento hanno 27 punti, 5 in meno rispetto alla Pro Ragusa che occupa il quinto posto in classifica, e puntano a battere anche gli iblei per legittimare le aspirazioni di crescita della società. Il Serradifalco Calcio è dunque intenzionato a non fermarsi e a dare il massimo possibile nelle restanti sette giornate che mancano da qui alla fine del campionato.

Una squadra, quella di Gianfilippo Di Matteo, che farà leva non solo sul trio offensivo Goti – Castrillo- Avanzato, ma anche sulla linea di difesa con Nacci e Morleo centrali e Yuri Di Marco e Nuccio esterni, per riuscire a fare risultato pieno su un campo mai facile come quello del Pro Ragusa.

Domenica, 1 marzo, poi, le altre due partite di campionato. Nella prima la Sommatinese del presidente Cristian Drogo (nella foto) affronterà in casa il Santa Croce terzo in classifica (ore 15). La squadra di Mauro Miccichè, dopo il pari prezioso ottenuto a Scicli, vuol confermare il suo buon momento anche contro una squadra di valore come il Santa Croce. Infine, la Vigor Gela affronta lo Scicli (ore 15). Per la compagine gelese si tratta non solo di uno scontro salvezza importante, ma anche di una delle ultime possibilità a sua disposizione di recuperare lo svantaggio (9 punti dalla penultima e 11 dalla terzultima) per evitare la retrocessione diretta.