Salute

Nasce la Web Radio Eschilo: al Liceo classico di Gela primo confronto tra il Sindaco Di Stefano e la Scuola

Redazione 1

Nasce la Web Radio Eschilo: al Liceo classico di Gela primo confronto tra il Sindaco Di Stefano e la Scuola

Ven, 06/02/2026 - 19:00

Condividi su:

Il Sindaco Terenziano di Stefano ha tenuto a battesimo la Web Radio del liceo classico Eschilo di Gela, aprendo di fatto una nuova frontiera della didattica e della comunicazione. Si tratta di un progetto innovativo finanziato con fondi PNRR, pensato come laboratorio permanente per gli studenti. Uno spazio digitale dove informarsi, raccontarsi, confrontarsi e soprattutto imparare facendo, attraverso podcast, interviste, programmi di approfondimento e intrattenimento.

“La web radio non è solo uno strumento tecnologico, ma un vero e proprio ambiente educativo – ha detto il Sindaco – Oggi la Comunicazione ha una valenza fondamentale in tutti gli ambiti, non solo politici. Saper comunicare, informare, usare nel modo più appropriato i social e gli strumenti tecnologici comunicativi è indispensabile. Per gli studenti significa imparare a comunicare in modo consapevole, a lavorare in squadra, a gestire tempi, linguaggi e responsabilità. Un’esperienza che unisce competenze digitali, spirito critico e creatività”.

La prima trasmissione ha visto protagonisti proprio il Sindaco ed il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Un confronto diretto tra istituzioni e studenti, che hanno avuto l’occasione di porre domande, stimolare riflessioni e sperimentare sul campo il linguaggio giornalistico e radiofonico.

Il progetto prende forma grazie a un gruppo di studenti motivati e ben organizzati. Regia: Vittorio Fargetta, Attilio Cammarata, Matteo Morgana

Conduttrice: Flavia Barletta. In studio anche i rappresentanti d’istituto Nicola Minardi e Alessandra Trovato, insieme al rappresentante della Consulta provinciale Leonardo Susino, a testimonianza di una radio aperta al dialogo e alla partecipazione.

A guidare il percorso la direttrice responsabile della web radio Maria Concetta Goldini, affiancata dalla docente referente Antonella Salerno, che ha seguito e sostenuto la nascita del progetto fin dalle sue fasi iniziali.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta