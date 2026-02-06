Nasce la Web Radio Eschilo: al Liceo classico di Gela primo confronto tra il Sindaco Di Stefano e la Scuola

Il Sindaco Terenziano di Stefano ha tenuto a battesimo la Web Radio del liceo classico Eschilo di Gela, aprendo di fatto una nuova frontiera della didattica e della comunicazione. Si tratta di un progetto innovativo finanziato con fondi PNRR, pensato come laboratorio permanente per gli studenti. Uno spazio digitale dove informarsi, raccontarsi, confrontarsi e soprattutto imparare facendo, attraverso podcast, interviste, programmi di approfondimento e intrattenimento.

“La web radio non è solo uno strumento tecnologico, ma un vero e proprio ambiente educativo – ha detto il Sindaco – Oggi la Comunicazione ha una valenza fondamentale in tutti gli ambiti, non solo politici. Saper comunicare, informare, usare nel modo più appropriato i social e gli strumenti tecnologici comunicativi è indispensabile. Per gli studenti significa imparare a comunicare in modo consapevole, a lavorare in squadra, a gestire tempi, linguaggi e responsabilità. Un’esperienza che unisce competenze digitali, spirito critico e creatività”.

La prima trasmissione ha visto protagonisti proprio il Sindaco ed il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Un confronto diretto tra istituzioni e studenti, che hanno avuto l’occasione di porre domande, stimolare riflessioni e sperimentare sul campo il linguaggio giornalistico e radiofonico.

Il progetto prende forma grazie a un gruppo di studenti motivati e ben organizzati. Regia: Vittorio Fargetta, Attilio Cammarata, Matteo Morgana

Conduttrice: Flavia Barletta. In studio anche i rappresentanti d’istituto Nicola Minardi e Alessandra Trovato, insieme al rappresentante della Consulta provinciale Leonardo Susino, a testimonianza di una radio aperta al dialogo e alla partecipazione.

A guidare il percorso la direttrice responsabile della web radio Maria Concetta Goldini, affiancata dalla docente referente Antonella Salerno, che ha seguito e sostenuto la nascita del progetto fin dalle sue fasi iniziali.