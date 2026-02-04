Musumeci, Lorefice(M5S): “Servono fatti non chiacchiere. Ai cittadini di Niscemi risposte e aiuti subito”

“Oggi ci aspettavamo che la frana di Niscemi avesse tutt’altro spazio in quest’aula e invece il governo, con le solite cortine fumogene, è riuscito a mischiare le mele con le pere. Il ciclone Harry e la frana di Niscemi sono due emergenze distinte e come tali vanno trattate e affrontate. Parlare di sciacallaggio come ha fatto Musumeci è offensivo verso cittadini che chiedono risposte, non slogan. Negli ultimi 25 anni in Sicilia l’80% del tempo ha governato il centrodestra: Cuffaro, Lombardo, Crocetta, Musumeci, oggi Schifani. Basta alibi. Qui non si cercano capri espiatori, ma responsabilità. Il fascicolo oggi è contro ignoti, ma non lo resterà a lungo. Noi del m5s sentiamo il dovere di dire alla popolazione niscemese che non verrà abbandonata, che continueremo a tenere accessi i riflettori su Niscemi. Rispendiamo al mittente le accuse di una responsabilità condivisa dei governi perché con i nostri governi Conte abbiamo stanziato 11 miliardi contro il dissesto idrogeologico e rifinanziato strumenti essenziali per combatterlo come la Carta Geologica nazionale, per cui abbiamo chiesto nuove risorse anche nell’ultima legge di bilancio. Servono fatti, non chiacchiere. Lo aspettiamo di nuovo in Aula, magari per delle comunicazioni chiare e dedicate non una semplice informativa”.

Così in aula il senatore M5S Pietro Lorefice, segretario di Presidenza del Senato, intervenuto a seguito dell’informativa del ministro Musumeci.

