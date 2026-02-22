Mussomeli,alla Pro Loco presentato il libro di Gianluca Tantillo:”Come il Dalai Lama salvò Palermo”

MUSSOMELI – E’ stato un incontro culturale partecipato, quello di sabato 21 febbraio presso la sede della Pro Loco dove si è svolta la presentazione del libro di Gianluca Tantillo “Come il Dalai Lama salvò Palermo”, proposto da Roberto Mistretta. Un piacevole pomeriggio, durante il quale gli illustri ospiti hanno relazionato su questo romanzo di recente produzione. Era presente l’editore Ivo Tiberio Ginevra della casa editrice “I BUONI CUGINI EDITORI”, che ha parlato del suo rapporto con l’autore della determinazione e la passione nel voler raccontare la storia e promuovere le opere di personalità importanti come il Natoli, introducendo i presenti anche nel mondo dell’editoria vista dall’interno. Il pubblico presente ha avuto modo anche di apprezzare l’autore, per il suo scritto in primis, ma anche per la sua simpatica ironia. Il Tantillo, peraltro, scrive su Balarm.it (interessantissima pagina da seguire) ed è proprio lì che si apprezza di più l’autore dai molteplici interessi che, comunque, hanno in comune una cosa: la Sicilia e la sicilianitudine! L’incontro è iniziato con i saluti della nostra presidente Zina Falzone che ha poi passato la parola alla vicepresidente Cinzia D. Frangiamore che, unitamente a Giuseppe Taibi e a Roberto Mistretta, ha dialogato con l’autore e con l’editore. L’incontro è stato moderato da Giuseppe Taibi che ha compiutamente condotto l’incontro.