Mussomeli, l’infermiere Salvatore Castello è il nuovo Priore dell’Arciconfraternita della Madrice. La comunicazione di mons.Onofrio Castelli

MUSSOMELI – Acclamato consigliere, assieme ad altri sei confrati, nell’Assemblea dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento dello scorso 25 gennaio, il sessantaduenne infermiere presso il “M.I.Longo”, Salvatore Castello, con decreto vescovile, è stato nominato Priore del sodalizio matricese. Lo ha comunicato all’Assemblea dei fedeli il Vicario Generale della Diocesi, mons. Onofrio Castelli, durante la celebrazione eucaristica a chiusura delle recenti Quarantore della Madrice. Il neo priore, portatosi davanti l’altare, visibilmente commosso, ha ascoltato la sua nomina contenuta nel decreto vescovile, letta da mons. Castelli, che lo ha anche abbracciato. C’è stato l’abbraccio anche del Cappellano Padre Achille Lomanto. Va sottolineato che il neo priore, sposato e papà di due figlie,Chiara medico e Simona professoressa, è matricese doc, e fa parte del gruppo dei lamentatori che anima i riti quaresimali. E’ figlio di “zi Giuanni” Castello, compianto lamentatore della madrice che ha formato diversi giovani al lamento. Intanto sono queste le cariche all’interno del consiglio: Priore Salvatore Castello, Vice priore Desiderio Guadagnino, Segretario Vincenzo Casamassima, Cassiere Giuseppe Vullo, Maestro dei novizi Camillo Maida, Maestro di cerimonia Antonio Minnella. I nunzi sono Alberto Mistretta, e Pio Pennica.