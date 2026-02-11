Montedoro. Studio di ricerca storica della dott.ssa Maria Randazzo dedicato al sistema viario romano pubblicato su rivista scientifica tedesca

MONTEDORO. Lo studio di ricerca storica di Maria Randazzo dedicato al sistema viario romano lungo il corso medio del fiume Gallo d’Oro e al territorio di Montedoro è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica tedesca “Gottinger Forum fur Altertumswissenschaft”.

A darne annuncio nella giornata di ieri è stato il sindaco Renzo Bufalino. La ricerca della 32enne studiosa montedorese rappresenta un contributo di alto valore scientifico e culturale, capace di restituire centralità storica e archeologica alla comunità montedorese e di inserirla in un circuito di ricerca di rilievo internazionale. Uno studio originale che riesce a fare luce su un sistema viario come quello romano che, proprio nel territorio montedorese, ebbe modo di svilupparsi contribuendo al miglioramento della viabilità nelle zone più interne della Sicilia.

Il sindaco Renzo Bufalino, parlando di questa importante ricerca storica, ha sottolineato: <Come Amministrazione Comunale, abbiamo sostenuto sin da subito questo progetto di archeologia pubblica, riconoscendone l’indiscutibile valore sul piano scientifico, educativo e civico. Il progetto, patrocinato dal Comune di Montedoro, ha saputo coniugare rigore accademico, tutela del patrimonio e coinvolgimento attivo della cittadinanza, dimostrando come la ricerca possa diventare uno strumento concreto di crescita culturale e consapevolezza collettiva>.

Per la giovane studiosa montedorese, una gran bella soddisfazione, anche perché la sua è una ricerca destinata a dare lustro a Montedoro attraverso uno studio che rafforza la memoria storica del territorio e apre nuove prospettive di valorizzazione culturale.