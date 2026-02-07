Salute

Montedoro. Per il 7° anno consecutivo il Comune premiato da Legambiente come Comune Rifiuti Free

Redazione 1

Sab, 07/02/2026 - 16:04

MONTEDORO. Per il 7° anno consecutivo il nostro Comune è premiato da Legambiente Sicilia come Comune Rifiuti Free. Con una raccolta differenziata all’80,2%, è stato il secondo Comune della Provincia di Caltanissetta.

Per la comunità montedorese e la stessa amministrazione comunale guidata dal sindaco Renzo Bufalino, un risultato che racconta impegno quotidiano, senso civico e amore per il territorio. Il sindaco ha ringraziato gli operatori del servizio rifiuti e, soprattutto, la cittadinanza: “questo traguardo è vostro!”.

