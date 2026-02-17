Montedoro, in aula parole sul figlio di 4 anni del sindaco Bufalino: diffuso l’audio e chieste le dimissioni del consigliere Messana

Dal Comune di Montedoro riceviamo e pubblichiamo nota in merito a una vicenda nata all’interno del consiglio comunale del primo ottobre 2025.

Montedoro, 17 febbraio 2026 – È esploso nelle ultime ore un duro confronto politico dopo la diffusione di un volantino da parte del Consigliere Messana, nel quale lo stesso parla di “menzogna” e di “pochezza morale”, riferendosi alle accuse mosse dal Sindaco in merito a una frase pronunciata durante il Consiglio comunale del 1° ottobre 2025.

Secondo quanto riportato dal primo cittadino, nel corso di quella seduta il Consigliere avrebbe pronunciato, parlando di “lezioni di legalità”, una frase contenente un riferimento diretto al figlio minore del Sindaco: «Io le do a te, a tuo figlio…». Un’espressione che il Sindaco ha definito grave e inaccettabile, soprattutto perché coinvolge un bambino di quattro anni, del tutto estraneo alla dialettica politica.

Nel volantino diffuso nei giorni successivi, Messana nega però di aver mai pronunciato quelle parole, nemmeno durante la seduta consiliare, arrivando a dichiararsi pronto alle dimissioni qualora venisse dimostrato il contrario.

A fronte di questa presa di posizione, il Sindaco ha deciso di rendere pubblico un estratto dell’audio del Consiglio comunale del 1° ottobre, invitando cittadine e cittadini ad ascoltarlo direttamente e a farsi un’opinione autonoma sui fatti. «È davvero un’invenzione? — chiede il primo cittadino — oppure si sente chiaramente quella frase?».

Una scelta, quella di diffondere l’audio, motivata dalla volontà di riportare il confronto su un piano di verità documentabile e di responsabilità istituzionale. «Quando il confronto politico arriva a coinvolgere un minore — sottolinea il Sindaco Renzo Bufalino — non siamo più davanti a una normale polemica, ma a un problema di rispetto delle persone e delle istituzioni».

Il primo cittadino conclude auspicando coerenza rispetto alle dichiarazioni pubbliche del Consigliere Messana: «Sono certo che saprà essere conseguente con quanto affermato».