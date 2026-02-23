Montedoro. Festa per il primo anno di attività per l’Auser del Vallone

MONTEDORO. Nella sala consiliare del comune di Montedoro, si è svolto un incontro dell’associazione Auser Vallone con i propri soci per festeggiare il primo anno di attività.

La segretaria, prof.ssa Anna Maria Caruana, nella sua introduzione, dopo avere salutato e ringraziato gli intervenuti, ha espresso a nome di tutto il direttivo la soddisfazione per la crescita progettuale ed operativa della associazione e per il riscontro positivo delle sue iniziative in termini di partecipazione e di funzionalità organizzativa.

Subito dopo, è intervenuto il presidente Giuseppe Piccillo che ha evidenziato la crescita esponenziale di credibilità dell’associazione che si è ottenuta grazie alla capacità di resilienza nei momenti di difficoltà interna e alla qualità delle iniziative, svolte nell’anno, che hanno suscitato notevole interesse e attiva partecipazione da parte di tutti gli intervenuti. Dichiarando anche il presidente: “l’ambizione di una associazione socioculturale che esce dall’ambito ristretto dei localismi dei paesi di appartenenza del Vallone per farsi comunità più ricca e ampliata per la conoscenza e per la crescita dell’eredità materiale e immateriale, la valorizzazione delle risorse umane, culturali, artistiche e artigianali, superando così i pur comprensibili campanilismi dei paesi ubicati sul nostro territorio del Vallone”.

Una attiva partecipazione che ha prodotto un lusinghiero aumento dei tesserati che da 45 sino ad oggi sono passati a 55, con altri 10 iscritti e con 21 soci residenti a Mussomeli, Milena e Bompensiere. Un traguardo questo che si è potuto perseguire ponendo come obiettivi del lavoro associativo:

1) valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio mediante conferenze e dibattiti;

2) lo scambio intergenerazionale mediante l’interazione con le scuole sul disagio giovanile, il concorso “una poesia per la pace, la solidarietà e la giustizia”, il progetto dialetto;

3) il coinvolgimento di artisti e musicisti di un vasto contesto ambientale per la realizzazione di mostre e di concerti;

4) La proposta di occasioni di svago e di conoscenza del territorio, con la realizzazione di gite e di escursioni da fare prossimamente;

In tale ottica si muove la programmazione delle iniziative per il prossimo periodo che prevede:

La stipula, al fine di realizzare scambi e collaborazioni, di protocolli di intesa con altri circoli Auser provinciali e regionali, con il CESVOP e con il circolo “Trabia Emiliani” di Mussomeli; La realizzazione di laboratori intergenerazionali di tipo teatrale ed artistico; La proposizione “Nei dintorni dell’8 marzo” di una riflessione sull’ottantesimo anniversario del voto alle donne in Italia e sulle “violenze di genere” con testimonianze storico-sociali, poetiche e fotografiche; L’organizzazione il 18 aprile a Mussomeli, presso il Circolo Trabia, di una manifestazione poetica con Franco Maida, Carmelo Salvatore Benfante Picogna, Tonino Calà e Lina Riccobene; La creazione di un percorso formativo per la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari del territorio; Mostre itineranti di fotografie e di pittura per diffondere e promuovere la conoscenza delle produzioni degli artisti locali.

Nelle conclusioni, il Presidente ha elogiato l’impegno dei membri del direttivo e ha invitato tutti a essere collaborativi e rispettosi della diversità delle idee e delle proposizioni progettuali che saranno realizzate.