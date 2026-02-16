Meloni torna in Sicilia, sopralluogo nella zona rossa di Niscemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, è giunta in Sicilia per una ricognizione nelle aree colpite dal ciclone Harry, a partire da Niscemi, dopo la prima visita dello scorso 28 gennaio. La premier è accompagnata dal capo del dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Secondo quanto si apprende, Meloni sta effettuando un sopralluogo nella zona rossa di Niscemi, comune in provincia di Caltanissetta dove lo scorso 25 gennaio si è verificata una frana di grandi dimensioni a ridosso della parte sud del centro abitato che ha determinato l’immediata evacuazione della popolazione residente nell’area.