Mazzarino. All’Ospedale Santo Stefano Asp annuncia conclusione dei primi interventi su sicurezza, decoro e nuove tecnologie

MAZZARINO. L’ASP di Caltanissetta annuncia un importante piano di riqualificazione e potenziamento tecnologico presso il Presidio Ospedaliero “Santo Stefano” di Mazzarino. Gli interventi, attesi da anni, mirano a restituire decoro, sicurezza e funzionalità a reparti chiave della struttura, segnando un netto cambio di passo rispetto al passato.

Le prime operazioni hanno riguardato il miglioramento estetico e funzionale di diversi ambienti, molti dei quali non ricevevano manutenzione da lungo tempo:• Area Emergenza-Urgenza: Installate nuove porte ignifughe a norma presso il Pronto Soccorso, garantendo i massimi standard di sicurezza per pazienti e operatori.• Poliambulatorio: Gli ambulatori di Fisiatria, Ortopedia ed Endocrinochirurgia sono stati completamente rinnovati.

Le pareti, deteriorate da fori e residui di vecchi tasselli (eredità di un periodo in cui i locali erano adibiti a magazzino), sono state riparate e tinteggiate.• Chirurgia e Logistica: Restyling profondo per l’Ambulatorio di Chirurgia, ora restituito alla piena dignità. Interventi mirati anche nei locali di servizio, come la stanza della biancheria, bonificata da muffe e umidità e messa a nuovo.• Nuove Dotazioni in Fisiatria: Il reparto è stato potenziato con macchinari di ultima generazione, già in uso, tra cui dispositivi per la Magnetoterapia, Elettroterapia e per la Laser terapia a scansione.

Su input del Direttore Generale, Salvatore Ficarra, è stata autorizzata la seconda fase dei lavori che interesserà capillarmente il Pronto Soccorso. Il piano prevede:1. Sicurezza antincendio: Sostituzione di tre porte interne in legno con nuovi infissi a norma, ignifughi e certificati.2. Rinfresco locali: Tinteggiatura totale e posa dei battiscopa mancanti in tutti gli spazi strategici: corridoio, sala accettazione/triage, servizi igienici, sala visite, sala codice rosso, stanza medici e sala d’attesa.3.

Segnaletica e Orientamento: Come terza azione, verrà installata una nuova segnaletica “a bandiera” per facilitare l’orientamento dell’utenza verso i vari servizi (Triage, OBI, Medico di guardia, ecc.).”Si tratta di interventi strutturali e di ammodernamento che il Presidio di Mazzarino attendeva da moltissimi anni,” sottolinea la Direzione Generale Salvatore Ficarra “Restituiamo decoro ai locali e investiamo sulla sicurezza antincendio e sulle tecnologie di cura, per garantire ai cittadini un ospedale sicuro, moderno e accogliente.”

