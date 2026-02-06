Marianopoli, primo comune virtuoso della provincia

MARIANOPOLI Il Comune di Marianopoli si piazza al 19° posto sui comuni sotto i 5.000 abitanti di tutta la Sicilia, con una media di raccolta differenziata pari al 82,9% riferita all’anno 2024. Grandissimo successo quello di essere tra i 20 comuni più virtuosi della Sicilia e nuovamente il 1° comune della nostra provincia. Il Comune di Acquaviva, tra l’altro, dalla Regione una premialità che supera di poco i 34 mila euro. “Adesso il nostro primo obiettivo – dice il sindaco Salvatore Noto – è quello di dare un segnale reale a chi, da cittadino, ha assolto al meglio il proprio dovere, effettuando una corretta raccolta differenziata. Vogliamo abbassare la Tari e i nostri uffici sono già al lavoro”.