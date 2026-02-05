“Ma tu che lavoro fai?”, il 6 febbraio a Barrafranca presentazione del libro di Mariangela Galante

Domani la Biblioteca comunale di Barrafranca ospiterà l’incontro con l’autrice Mariangela Galante, in programma alle ore 17.30 nei locali di piazza Fratelli Messina.

Al centro dell’appuntamento la presentazione del libro “Ma tu che lavoro fai? Storie di una partita iva ironica e divertita”, un racconto che ripercorre il cammino personale e professionale dell’autrice. Dagli esordi lavorativi a Roma al ritorno in Sicilia, Galante propone una narrazione che attraversa esperienze quotidiane, passaggi di vita e riflessioni legate al mondo del lavoro autonomo, alternando leggerezza e momenti di maggiore introspezione.

A dialogare con l’autrice sarà la prof.ssa Daniela Bognanni, che accompagnerà il pubblico nella lettura dei temi affrontati nel libro e nel racconto del percorso dell’autrice. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

Durante la serata è previsto anche un intervento musicale a cura di Luigi Tropea. Saranno inoltre presenti diversi imprenditori barresi che hanno accettato di buon grado l’invito e che si riconoscono nei temi affrontati nel libro, dalla capacità di reinventarsi al valore della libera professione, fino allo sguardo che invita ad andare oltre le etichette e le definizioni tradizionali del ruolo professionale.

Porteranno i saluti istituzionali il sindaco avv. Giuseppe Lo Monaco e l’assessore alla Cultura prof.ssa Claudia Ingala, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso le iniziative culturali promosse sul territorio.

L’appuntamento di Barrafranca si inserisce all’interno di un calendario di presentazioni più ampio. A fine mese il libro sarà presentato a Milano, a marzo a Catania, per poi tornare ad aprile a Caltanissetta, città dell’autrice.

Parallelamente è partito un percorso che affianca le presentazioni pubbliche. Galante ha avviato un tour nelle scuole, partendo da un istituto di Padova il 22 gennaio, dove propone laboratori didattici basati su alcune letture del libro, con l’obiettivo di stimolare negli studenti una riflessione sui temi del lavoro e delle scelte personali.

Il progetto coinvolge anche il mondo professionale. L’autrice sta infatti avviando collaborazioni con aziende, portando il libro all’interno di contesti lavorativi e aprendo spazi di confronto con liberi professionisti. In questi incontri il racconto diventa occasione per discutere di esperienze condivise, criticità e trasformazioni del lavoro contemporaneo.

La presentazione di domani rappresenta dunque una delle tappe di un percorso che, attraverso il libro, attraversa biblioteche, scuole e luoghi di lavoro, mantenendo al centro il racconto dell’esperienza professionale come chiave di lettura del presente.