Lions Club Caltanissetta Pietrarossa: screening sanitari a Bompensiere

Ancora una domenica mattina con gli screening sanitari. Domenica 8 febbraio 2026, il Lions Club Caltanissetta Pietrarossa è stato davanti il Comune di Bompensiere con il Camper dell’Amplifon per il controllo gratuito dell’udito alla popolazione.

Grazie alla collaborazione del Sindaco Salvatore Virciglio all’interno dell’atrio comunale è stato anche realizzato lo screening del diabete.

Soddisfazione è stata espressa non solo da quanti si sono sottoposti ai controlli, ma anche dai semplici passanti: il Lions è stato accolto come da una grande famiglia che ha rinnovato l’appuntamento a mercoledì 11 febbraio quando si svolgerà lo screening gratuito della vista.

Intanto lunedì 9 febbraio Caltanissetta Pietrarossa sarà presente con lo screening della vista a Montedoro e con lo stesso screening martedì 10 febbraio sarà a Delia, sempre davanti i palazzi municipali.