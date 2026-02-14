Salute

L'Anas a Niscemi per rendere praticabili due strade provinciali

14/02/2026

L’Area nuove opere di Anas Sicilia, guidata dal responsabile della struttura territoriale Nicola Montesano e dal dirigente Silvio Canalella, stamattina si è recata a NISCEMI per effettuare i primi rilievi e gettare le basi sulla nuova viabilità della cittadina dopo la frana. L’obiettivo è rendere praticabili le provinciali 35 e 82, il cui ripristino consentirà l’accesso ai fondi limitrofi e alla città, con la onseguente ripresa delle attività produttive. Anas sarà soggetto attuatore, così come richiesto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. 

