La Sancataldese sconfitta 2-0 nel derby provinciale di serie D con il Gela: decide la doppietta di Andrea Petta

Una doppietta di Andrea Petta ha permesso al Gela di battere la Sancataldese di mister Vanzetto e di attestarsi al settimo posto in classifica con 33 punti. Un derby provinciale che gli ospiti hanno affrontato senza Baglione, De Leon, Rozzi e Romano, e con Olivieri squalificato. Il Gela s’è presentato al “Presti” voglioso di aggiudicarsi un match importante per la sua classifica e c’è riuscito nella ripresa quando Petta ha infilato per due volte nel breve volgere di cinque minuti la porta dei verdeamaranto.

Nel primo tempo, a parte un’iniziativa di Ferrigno con un gran tiro finito a lato e un colpo di testa di Franchi, non si sono registrate altre iniziative significative da parte della Sancataldese. Di contro il Gela è stato parecchio attivo con Gigante, Flores e lo stesso Baldeh.

Nella ripresa, dopo alcune buone iniziative di Baldeh, Flores e dello stesso Maltese, il Gela ha preso in mano le redini del match con la rete del vantaggio firmata da Petta sugli sviluppi di un calcio di punizione. Ci ha provato anche l’ex Tuccio, ma Maravigna ha sventato la minaccia. Lo stesso portiere tuttavia nulla ha potuto ancora su Petta e ancora su una palla inattiva. Nel finale Franchi ha cercato di rendere meno amara la sconfitta alla Sancataldese, ma il portiere del Gela s’è opposto alla grande alla sua conclusione.

Alla fine tre punti preziosi per la classifica del Gela e Sancataldese che è rimasta invece impelagata in zona play out. I verdemaranto, in questa prima parte del girone di ritorno hanno fin qui raccolto ben poco. Per la Sancataldese, pertanto, urge una reazione importante a partire dalla gara di domenica prossima nella quale se la vedrà contro l’Acireale in un confronto fondamentale in chiave salvezza.