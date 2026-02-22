La Sancataldese batte 1-0 l’Enna in zona “Cesarini”: la risolve Francesco Russo

Con il cuore, con tutta la generosità di questo mondo, con tutta la fame, con ogni risorsa. E’ stato così che la Sancataldese ha piegato 1-0 l’Enna in un match vinto dai verdeamaranto all’ultimo respiro quando sembrava che ormai la gara potesse finire 0-0.

E invece all’89’ è stato Russo a trovare lo spazio giusto per battere il portiere dell’Enna e consegnare tre punti d’oro alla Sancataldese che, mai come in questa giornata, ne aveva tanto bisogno.

La Sancataldese ha giocato una gara senza mai mollare un millimetro, e lo ha fatto consapevole che l’Enna non era esattamente un avversario di comodo. Il tecnico Orazio Pidatella ha ben studiato la sfida contro i gialloverdi ennesi.

In campo s’è presentata una Sancataldese che, sostenuta dal suo pubblico, è riuscita ad ottenere la vittoria proprio quando sembrava che il risultato si fosse incanalato sullo 0-0. E invece Russo ha rivelato un gran bel senso del gol infilando la porta ennese e facendo esplodere di gioia il Valentino Mazzola.

La vittoria ottenuta oggi ha permesso alla Sancataldese di salire a quota 24 in classifica a – 2 dalla Vibonese che, in pratica, al momento è la prima squadra fuori dalla griglia dei play out. Insomma, una Sancataldese non ancora fuori dalla zona play out, ma una squadra che oggi ha reagito come meglio non avrebbe potuto dopo il ko rimediato domenica scorsa contro il Paternò.