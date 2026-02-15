La Nissa piega 2-1 la Vigor Lamezia al “Tomaselli” ed è seconda in classifica: Rotulo e Palermo gli autori dei 2 gol

La Nissa ha piegato 2-1 la Vigor Lamezia al “Tomaselli” riuscendo a rosicchiare due punti a Reggina e Nuova Igea Virtus e a portarsi ad un solo punto dalla vetta della classifica del girone I del campionato di serie D. Ovviamente, tutto questo vale aspettando il risultato di Enna – Athletic Palermo interrotta sullo 0-0 che dovrà essere recuperata a data da stabilirsi.

La partita ha visto subito la Nissa partire bene. La squadra di Ciccio Di Gaetano, per almeno 20 minuti, è riuscita a pressare molto bene la formazione ospite mettendola in ambasce due volte con Palermo: la seconda con un colpo di testa a centro area che il centrocampista della Nissa ha fallito da comoda posizione.

Kragl ha tirato al 35’ un bolide non trattenuto da Iannì, ma la Vigor in questo frangente è cresciuta creando grattacapi alla porta di Castelnuovo con insidiose incursioni. Nella ripresa Nissa poco concreta e ospiti che sono riusciti più volte a concludere verso la porta di un attento Castelnuovo. In questo frangente Catalano è stato uno tra i più intraprendenti assieme a Maricosu mettendo in difficoltà una Nissa che non riusciva a ripartire.

Di Gaetano ha allora cambiato le carte: fuori Kragl e dentro Rotulo, fuori Sarao e dentro Alagna; questi cambi hanno fatto la differenza. Il vantaggio dei padroni di casa è nato da una verticalizzazione di Alagna per Rotulo che, di destro, ha battuto il portiere ospite. Questo al minuto 70. Poi al 75’ il raddoppio con un’azione corale sulla fascia che Alagna ha finalizzato per Palermo per il raddoppio biancoscudato.

La Vigor Lamezia, comunque, se pur sotto di due reti, non s’è persa d’animo ed ha tentato di rientrare in partita riuscendoci al 91’ con un bel colpo di testa di Cosendey che ha fulminato l’incolpevole Castelnuovo per il 2-1 finale. La gara, infatti, nonostante qualche apprensione del pubblico di casa di fronte all’avanzare degli avanti calabri, non ha registrato ulteriori movimenti chiudendosi sul 2-1. E ora domenica prossima si va a Torre Annunziata per la sfida al Savoia, già battuto all’andata e che costituisce un altro passaggio cruciale alquanto importante di questo campionato per i ragazzi di Ciccio Di Gaetano.