La Nissa fa suo 1-0 il derby con il Ragusa: decide Palermo. Ora i biancoscudati sono a – 3 dalla vetta

La Nissa ha sconfitto 1-0 in casa al “Tomaselli” il Ragusa in un match tosto nel corso del quale la squadra di Ciccio Di Gaetano ha messo tanta qualità, ma nella quale ha anche sofferto il generoso ritorno degli ospiti. L’episodio che ha deciso il derby delle due province siciliane è stato al 25’ del primo tempo quando Palermo ha indirizzato di forza in rete una palla che Bruno aveva tirato debolmente in area avversaria. L’interno biancoscudato ha segnato un gol di pregevole fattura portando in vantaggio una Nissa che, sino a quel momento, aveva fatto il suo.

Nel corso del primo tempo la squadra di casa ha tenuto bene il campo, ma ha anche creato diversi grattacapi alla difesa ospite. Il Ragusa, di contro, ha tentato la via della rete, ma la difesa biancoscudata, ben imperniata sull’asse Bruno – Cusimano, non s’è fatta sorprendere. Nella Nissa si fanno notare Sarao e lo stesso De Felice con due buone occasioni sotto porta. Nella ripresa la Nissa sembra partire bene con Rotulo che fallisce il raddoppio, ma comincia a salire di tono il Ragusa che prima conquista metri in campo e poi comincia a creare problemi alla difesa nissena.

L’ex Ciniero fallisce la rete del pari, ma anche Bernardo Esposito nel finale non trova il sette della porta della Nissa su gran colpo di testa. La Nissa comunque, dopo un momento di calo, ha ripreso in mano le redini del match ripartendo in maniera efficace e sfiorando, a sua volta, la rete del 2-0. Nel finale ci hanno provato Sarao e Terranova, ma l’ultima minaccia la sventa in area nissena un ottimo Bruno.

Vince la Nissa che sale a 39 punti al quinto posto ma ad appena 3 lunghezze dalla capolista Nuova Igea Virtus. Per il Ragusa invece una sconfitta che lo tiene a quota 21 in zona play out.