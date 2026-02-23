La Fiorentina vince il derby toscano con il Pisa 1-0

(Adnkronos) – La Fiorentina sconfigge 1-0 il Pisa nel derby toscano, valido per la 26esima giornata di Serie A e disputato allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. A decidere il match il gol di Kean al 13'. In classifica i viola agganciano in 16/a posizione Lecce e Cremonese con 24 punti, mentre i nerazzurri restano fermi a quota 15 al 19° posto insieme al Verona.
