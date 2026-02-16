La dirigenza della Sancataldese sul difficile momento in campionato: “Accettiamo critiche costruttive, ma non è il tempo dei processi”

La Sancataldese, dopo la cocente sconfitta di ieri sul campo del Paternò ultimo in classifica, tramite la dirigenza, ha pubblicato una nota ufficiale nella quale ha fatto l’analisi della difficile situazione che sta vivendo la squadra verdeamaranto in campionato, invitando la tifoseria a non mollare e a stare uniti nella corsa per la salvezza, fermo restando che i conti si potranno fare solo alla fine.

“A dieci giornate dal termine di questa stagione complessa, sentiamo il dovere di rivolgerci a chi ama davvero i nostri colori.Siamo i primi a riconoscere che il percorso è tortuoso: le scelte e le decisioni prese finora, purtroppo, non hanno dato i frutti sperati. Gli avvicendamenti tecnici e i cambiamenti nella rosa, hanno generato momenti di incertezza, ma ogni mossa è stata compiuta con un unico obiettivo: garantire la salvezza e la sostenibilità di un progetto che portiamo avanti con orgoglio da oltre 20 anni.Siamo la dirigenza più longeva del calcio siciliano: un vanto costruito sul lavoro, sui fatti e, inevitabilmente, anche sugli errori.

Accettiamo le critiche costruttive, ma oggi non è il tempo dei processi. È il momento di stringerci attorno alla squadra, a tutti gli atleti e a Mister Pidatella, verso i quali riponiamo la massima fiducia.

Ringraziamo i ragazzi del Commando per la vicinanza dimostrata: il loro spirito costruttivo è l’esempio da seguire. In queste ultime 10 “finali”, l’unione del gruppo — che include società, squadra e tifosi veri — sarà la nostra vera forza.A fine stagione tireremo le somme, aprendo le porte a chiunque voglia sostenere concretamente, e magari guidare, questo club con fatti e passione. Ma ora esiste una sola priorità: lottare insieme fino all’ultimo secondo di questo campionato. Insieme si può, Forza Sancataldese”.

Il Presidente Ivano La Cagnina; i Vice Presidenti Riccardo Zoda e Dario Spinello.

Foto Vincenzo Bonelli – Sancataldese Calcio Official.